Universidad
Ernesto Pedrosa, nuevo vocal del Consejo Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales
El pontevedrés Ernesto Pedrosa Silva, presidente del Consello Social de la Universidade de Vigo, ha sido nombrado vocal del Consejo Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, según informó la Universidade de Vigo. El órgano agrupa a los consejos sociales de 48 universidades públicas y a los consejos y patronatos de ocho privadas.
La renovación del comité llega tras la elección de Ángela Santianes como presidenta. Pedrosa asumirá funciones de representación y gestión en una entidad que impulsa políticas para reforzar el papel social de la universidad.
«Este nombramiento supone una gran satisfacción personal y profesional», señaló Pedrosa en declaraciones difundidas por la Universidade de Vigo. A su juicio, la Conferencia está llamada a desempeñar «un papel cada vez más relevante como espacio de encuentro entre la Universidad y la Sociedad».
Entre sus prioridades citó una universidad más abierta a la sociedad, el impulso de la formación dual y un mayor acercamiento entre universidad y empresa. Pedrosa compaginará este cargo con la presidencia del Consello Social de la Universidade de Vigo, que ejerce desde hace quince años.
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