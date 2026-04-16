Denuncian el uso de fondos para reasfaltar el puerto de Covelo

El asfaltado del Peirao de Covelo con fondos del Plan +Provincia ha reavivado la polémica política en el Concello de Poio. El PSdeG-PSOE denunció este martes que el gobierno local «destina dinero municipal a un ámbito que depende de Portos de Galicia mientras deja sin ejecutar la reforma integral» que, según recuerda, «Samieira espera desde 2009».

Los socialistas sostienen que la actuación prevista se limita a «una simple lavada de cara» y que no resolverá los problemas de fondo del entorno, entre ellos el mal estado de las redes de saneamiento, pluviales, abastecimiento, alumbrado y muros de contención. También advierten de verteduras reiteradas al mar.

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El grupo reclama explicaciones al alcalde, la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento y el cumplimiento del proyecto integral comprometido para Covelo.