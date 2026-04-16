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Cuatro meses de prisión por chocar contra otro coche en una carrera en O Campiño y tirar una farola

Se le retira el permiso de conducir durante ocho meses como autor de un delito contra la seguridad vial

La compañía de seguros pagará 1.273 euros al Concello de Pontevedra por el derribo de la luminaria

Vista de una de las carreteras que atraviesa el polígono y en la que se celebran carreras.

Vista de una de las carreteras que atraviesa el polígono y en la que se celebran carreras. / Gustavo Santos

Ana López

Pontevedra

Un juicio rápido ha concluido con una sentencia el pasado 23 de marzo, dictada en el juzgado número 2 de Pontevedra, por la que un conductor es condenado a cuatro meses de cárcel y ocho de retirada de carné de vehículos a motor por un accidente provocado en el polígono de O Campiño el 4 de octubre de 2025 a la una de la madrugada. Se le considera autor de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción temeraria al participar en una de las numerosas carreras ilegales que tienen lugar en esta zona y que en múltiples ocasiones han sido denunciadas por los vecinos.

Según narra la sentencia, el conductor colisionó contra otro automóvil esa madrugada cuando conducía a "extraordinaria velocidad" por la rotonda de las calles Coveliño y de las Mámoas. El fuerte impacto desplazó a otro vehículo, que derribó una farola del sistema público de iluminación viaria de Pontevedra. La compañía de seguros deberá indemnizar al Concello de Pontevedra con 1.273 euros por los daños en la luminaria.

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La sentencia, firme, fue calificada por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, como "ejemplar", para que la ciudadanía tenga conocimiento de que este tipo de comportamientos no son bien recibidos en la ciudad, por poner en riesgo la seguridad general.

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