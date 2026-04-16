Belas Artes, escenario de la muestra de cine Ambienta por el cierre del Principal

La Mostra Internacional de Cinema LGTBIQ+ de Pontevedra, Ambienta, celebrará su novena edición los días 7, 14, 21, 28 y 29 de mayo en el Salón de Actos de la Facultade de Belas Artes, con entrada libre. El cambio de sede ha sido posible gracias a la cesión de la Universidade de Vigo, ante el cierre por obras del Teatro Principal, espacio habitual de la muestra.

La presentación del certamen corrió a cargo del concejal de Cultura, Demetrio Gómez, y de la vicerrectora del Campus de Pontevedra, Eva Lantarón, que destacaron la colaboración institucional como clave para mantener una cita ya consolidada en la ciudad. Lantarón enmarcó esta cesión en la cooperación entre la universidad y el Concello y defendió que, «ante la adversidad, la cultura no se detiene».

Por su parte, Gómez agradeció una colaboración «sin la cual tendríamos grandes problemas para celebrar Ambienta» y aseguró que la muestra da este año «un salto espectacular» con la aspiración de consolidarse como una cita de referencia dentro y fuera de Galicia. También subrayó su vocación de promover, a través del audiovisual, una reflexión sobre la realidad cotidiana del colectivo LGTBIQ+.

La programación incluirá cuatro largometrajes, tres cortometrajes y un videoclip, además de varios encuentros con invitadas e invitados. Entre los títulos figuran dos estrenos absolutos en Galicia: Iván & Hadoum, que se proyectará el 21 de mayo tras ganar el Teddy Award en la Berlinale, y 9 lunas, prevista para el 28 de mayo.

El ciclo arrancará el 7 de mayo con Contando los días, una serie compuesta por 34 reels autoconclusivos de Instagram, nominada a mejor webserie en los Mestre Mateo y premiada en nuevos formatos en los ODA. Tras la proyección habrá un coloquio con sus creadoras, Tania Media y Alba Loureiro

La muestra arrancará el 7 de mayo con Contando los días, una serie compuesta por 34 reels autoconclusivos de Instagram, nominada a mejor webserie en los Mestre Mateo y premiada en nuevos formatos en los ODA. Tras la proyección habrá un coloquio con sus creadoras, Tania Media y Alba Loureiro, moderado por Eva Mejuto. La sección clásica llegará el 14 de mayo con Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa.

Entre las invitadas e invitados de esta edición figuran también Samantha Hudson y Xoán Forneas, «O Xoán», que participará en la jornada de clausura del día 29 con la presentación de su videoclip y una actuación en directo. El cierre incluirá además la proyección de tres cortometrajes de Galicia, Canadá y Suecia, y culminará con la fiesta «Ambientazo» en La Verbena, a partir de las 22.00 horas.

La muestra arrancará el 7 de mayo con Contando los días, una serie compuesta por 34 reels autoconclusivos de Instagram, nominada a mejor webserie en los Mestre Mateo y premiada en nuevos formatos en los ODA. Tras la proyección habrá un coloquio con sus creadoras, Tania Media y Alba Loureiro, moderado por Eva Mejuto. La sección clásica llegará el 14 de mayo con Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa.

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