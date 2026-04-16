Alcouce ganará un espacio peatonal por 170.000 euros

La humanización del núcleo rural de Alcouce, en la parroquia de Figueirido, arrancará con una primera fase financiada íntegramente con más de 170.000 euros. La actuación prevé transformar un tramo de 564 metros cuadrados en un espacio de prioridad peatonal, con tráfico restringido a residentes y servicios, nuevo mobiliario, alumbrado y preinstalación de redes. La aprobación de los fondos está prevista para este viernes. María Ramallo defendió que la obra permitirá «recuperar los espacios públicos para las personas».