Tres heridos, uno de ellos inconsciente, al chocar con su coche contra un muro en Pontevedra
Ocurrió poco antes de la medianoche en Monte Porreiro
R. P.
Los tres ocupantes de un coche resultaron heridos en la pasada medianoche tras salirse de la vía y chocar contra un muro en Pontevedra, según informa el 112, que añade que todos fueron trasladados en ambulancia a un centro sanitario, y los bomberos municipales aseguraron el muro para garantizar la seguridad de los viandantes.
Sobre las 23.30 horas del martes cuando un particular alertó al 112 Galicia de que un coche había chocado contra un muro mientras circulaba por la calle Dinamarca, en el barrio de Monte Porreiro.
El alertante señaló que podía haber al menos una persona atrapada, pero los bomberos confirmarían al llegar que todos estaban liberados y accesibles. Poco después llamaría también una de las personas implicadas para explicar que uno de los ocupantes del coche permanecía inconsciente.
Los bomberos tuvieron que apuntalar el muro contra el que colisionó el turismo, que además chocó contra un coche estacionado.
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