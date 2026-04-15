Estos son los pasos para recuperar la Ponte do Couto de Pontevedra

La asociación Vaipolorío ha presentado telemáticamente escritos con propuestas ante el Concello de Pontevedra, Diputación provincial y Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia para la recuperación de la Ponte do Couto sobre el río Gafos. Se trata de una construcción medieval de origen romano que se encuentra en muy mal estado en las inmediaciones de la estación de tren, en el tramo del paseo paralelo a la calle Ramón Otero Pedrayo. El colectivo ecologista ha llamado la atención en varias ocasiones para que se recupere por su valor histórico y cultural.

La prioridad, recuerdan, es retirar la canalización de fecales que atraviesa la cabecera del puente por el margen derecho del río. "Esa obra se hizo en los años 80, por lo que sabemos, sin control arqueológico. Esa canalización debería desviarse por otro trazado y alejarse de una zona patrimonial tan sensible", indica Vaipolorío en el texto enviado a las tres instituciones. Es una cuestión sobre la que ya se ha hecho eco FARO en varios reportajes y entrevistas.

"No se trata solo de restaurar un bien inmueble, sino de actuar sobre todo el entorno y de dignificar ese trecho del río Gafos, el que va desde la Ponte do Couto hasta la calle Josefina Arruti. Está en un estado lamentable, con chatarra, escombros, electrodomésticos y árboles caídos", se lamentan.

Los pasos que se deben seguir para la recuperación de esta construcción histórica son, tal y como enumera Vaipolorío: levantamiento fotogramétrico del puente o escaneado 3D, sondajes arqueológicos en las cabeceras, evaluación de la estructura, propuesta de restauración del puente, colocación de la sinaléctica-musealización y colocación de una reproducción del miliario encontrado en el entorno, dado que forma parte de la vía romana XIX (la que comunicaba Bracara Augusta-Braga con Lucus Autusit-Lugo), ya que a finales del siglo XIX apareció una columna dedicada a Máximo y Maximino, dos emperadores tardorromanos, que promovieron mejoras y reformas del trazado de la vía.

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"Devolver la dignidad al puente y a su entorno también supone restituirnos a nosotros mismos como sociedad. Como pueblo sensible, debemos esgrimir el puente como símbolo de unión, entre pasado, presente y futuro, pero también cohesión social en el presente. Somos herederos del pasado y no podemos dejarles a los ciudadanos del futuro un puente estropeado o un puente perdido", concluyen el escrito enviado a las tres administraciones públicas y retomando las frases del etnógrafo Calros Solla en una entrevista reciente sobre el tema con FARO.