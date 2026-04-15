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Sellado un vertido de fecales en A Lama

Un vertido de aguas residuales de origen particular que llegaba al rego de Nante, en Racelo (A Lama) ha sido eliminado recientemente tras detectarse en una inspección rutinaria. La incidencia procedía del muro de una parcela y quedó corregida al conectarse las aguas fecales a la red municipal de saneamiento del municipio de A Lama.

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