Sanxenxo emplaza a los locales de ocio a conectarse a su red de control de ruidos

El Concello de Sanxenxo acaba de enviar un requerimiento formal a todos los establecimientos de ocio del municipio para que procedan a la conexión de su limitador y sonómetro a la plataforma de control acústico. Los locales tienen hasta un plazo de 15 días naturales para garantizar la operatividad ininterrumpida de sus equipos a los equipos municipales. El incumplimiento de esta medida dará lugar a la incoación de un expediente sancionador con la posible adopción de las medidas provisionales de clausura temporal, parcial o total del local.

Con este objetivo, el Concello de Sanxenxo ha contratado los servicios de una consultora técnica en acústica, Virocem, para mejorar a través de una plataforma el control de contaminación acústica en locales de ocio nocturno. Espacios que, por la tipología de negocio, están obligados a tener sonómetros y limitadores de volumen que deberán conectarse a la plataforma desde donde se comprobará en tiempo real la situación, extraer informes periódicos y aplicar las medidas correctivas y sancionadoras.

Pero el control de ruido no solo se circunscribe a los locales de ocio nocturno. Se realizarán inspecciones periódicas en industrias o cualquier actividad que pueda provocar molestias por contaminación acústica. También se harán mediciones in situ y se estudiarán las medidas correctoras para la elaboración del proyecto acústico para mejorar la acústica de pabellones, salas de ensayo, oficinas…

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El contrato con Virocem incluye un control exhaustivo de las zonas donde se concentren los locales de ocio y, en caso de clasificarse con Zonas Acústicamente Saturadas se realizará un plan de acción con el fin de corregir los niveles de ruidos a los que están expuestos los vecinos de estas zonas. Finalmente, se proporcionarán fichas con las exigencias de acorde con la normativa en vigor de las actividades más comunes como cafeterías, restaurantes, pubs y supermercados.