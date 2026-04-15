Salcedo aúna juventud, competición y naturaleza

Salcedo se prepara para vivir este sábado una intensa jornada de ciclismo de montaña con una propuesta que mira al mismo tiempo a la base y a la competición. La parroquia pontevedresa acogerá la décima edición de la Mini BTT Montes de Salcedo y, como principal novedad, el primer XCO en este entorno, en una cita organizada por el Club Ciclista Farto con la colaboración del Concello de Pontevedra y de la Comunidad de Montes de Salcedo.

Durante la presentación del evento, la concelleira de Deportes, Anabel Gulías, puso el acento en que la iniciativa va más allá del calendario deportivo, al entenderse también como una forma de reivindicar el valor del patrimonio natural y forestal del municipio. En esa línea, destacó tanto el trabajo de la Comunidad de Montes por conservar este espacio como la labor del club organizador a la hora de fomentar entre los más jóvenes el respeto por la naturaleza a través del deporte.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la Mini BTT, una prueba incluida en el calendario autonómico y dirigida a niños y niñas de hasta 14 años. Ya por la tarde, a partir de las 15.00, llegará el turno del estreno del XCO, una modalidad más rápida y competitiva pensada para ciclistas desde los 15 años y con participación de categorías que van desde infantil hasta máster. Entre ambas pruebas, la organización espera reunir a unos 650 corredores de toda Galicia, con alrededor de 400 participantes por la mañana y 250 por la tarde.

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Más allá de la competición, la cita aspira a convertirse en una jornada de convivencia alrededor del monte y del deporte al aire libre. Desde la organización animan al público a acercarse a Salcedo para disfrutar no solo del espectáculo sobre dos ruedas, sino también del entorno natural y del parque etnoarqueológico, en una convocatoria que refuerza la conexión entre actividad deportiva y puesta en valor del territorio.