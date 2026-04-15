Equipamientos
La renovación de la maquinaria obliga a cerrar 5 días el gimnasio municipal
El Concello de Sanxenxo renovará y ampliará la maquinaria del gimnasio municipal por 138.951 euros. Se realizará por el sistema de renting y tendrá una duración de cuatro años. Durante este periodo la empresa adjudicataria se encargará del mantenimiento preventivo y correctivo, el arreglo y reparación de las averías de los bienes suministrados, incluidas piezas, mano de obra, desplazamientos y demás que sea preciso para su correcto funcionamiento; así como el relevo de cualquier máquina o elemento por otro de las mismas características.
La renovación y sustitución de la maquinaria actual obliga al cierre del gimnasio desde este domingo 19 hasta el jueves 23, ambos días incluidos. La piscina y resto de instalaciones del edificio funcionarán con normalidad. El nuevo contrato incluye máquinas cardiovasculares y de musculación y el contrato también incluye bancos y soportes de musculación, discos, barras, mancuernas y otros accesorios deportivos.
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