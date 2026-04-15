La puerta que Antón llevaba año y medio esperando

Antón volvió al colegio y, por un momento, todo pareció ocupar de nuevo su sitio en el mundo.

Lo esperaban en la puerta sus compañeros, sus profesores, el personal del centro y una emoción difícil de disimular. Sonó la música, llegaron los aplausos y, después de muchos meses de enfermedad, controles, hospital y miedo, el niño cruzó la entrada del colegio como quien regresa a una vida que había quedado en pausa. No era una mañana cualquiera. Era el día en que Antón, con solo 5 años, volvía a clase después de superar una leucemia y de pasar por un trasplante que su familia llegó a vivir casi como un milagro.

Su padre, Antonio, resumía así lo que significaba ese momento: “Después de año y medio desde que se detectó la enfermedad, que un niño de 5 años se pueda incorporar al cole es un paso muy grande”. En esa frase caben muchas cosas: la dureza del diagnóstico, la incertidumbre de los tratamientos, las horas de hospital y la tensión acumulada en una familia que ha tenido que aprender a vivir pendiente de analíticas, revisiones y plazos que no entiende ningún niño, pero que Antón, a su manera, también ha ido haciendo suyos.

Porque Antón sabe. Pregunta por “su pupa”, por cómo está, por cuándo se va. Tiene 5 años, pero ha sido plenamente consciente de que algo grave le estaba ocurriendo. Desde que la leucemia apareció en sus vidas, su infancia ha convivido con la quimioterapia, con las mascarillas y con los controles médicos casi constantes. “No es cosa de un día o dos. Estamos hablando desde noviembre de 2024”, explica su padre.

El proceso dio un giro decisivo el 30 de julio de 2025. Ni su padre ni su madre eran compatibles con el pequeño. Tampoco había un hermano que pudiera ser donante. La solución apareció lejos, en Alemania, donde se encontró a la persona compatible que hizo posible el trasplante. “Tuvimos la suerte de que en Alemania sí apareció. El proceso fue espectacular”, relataba Antonio, todavía con el asombro de quien sabe que ha sido alcanzado por una de esas excepciones que cambian una vida. “En mi vida se me pasaría por la cabeza que esto nos pasaría a nosotros o que le tocaría a él. Nos ha contado que le pasa a uno de cada 5.000”.

La frase tiene el peso seco de las cosas que no se olvidan. También el de una familia que ha tenido que aprender a sostenerse en medio de algo “muy duro”, como repite su padre varias veces. Y, al mismo tiempo, el de una familia que ha conseguido llegar a una orilla distinta: la del regreso a la rutina, a los amigos, al aula, a los juegos compartidos.

En el Colexio Plurilingüe Abrente de Portonovo, la espera de ese día se vivía con la misma intensidad. Sus profesoras y profesores señalaron que su vuelta era algo “muy especial” para todo el centro. Antón había estado con ellos en el aula de 3 años y había comenzado el curso siguiente, pero la enfermedad interrumpió de golpe su día a día. Desde entonces, el colegio quedó para él como un territorio cercano y a la vez distante, un lugar al que quería volver y al que solo podía asomarse de vez en cuando.

“Esperábamos este día con mucha ilusión”, explicaba una de las profesoras. Cuando Antón entró por la puerta, lo recibió toda la comunidad educativa. Hubo música, aplausos y una pequeña fiesta de bienvenida en clase. No se trataba solo de celebrar una vuelta. También de acompañarla con delicadeza, de convertir lo extraordinario en algo poco a poco normal, de devolverle al niño el derecho a sentirse uno más.

Y esa fue, seguramente, una de las imágenes más emocionantes de la mañana, la de un niño que no regresó encogido ni asustado, sino “pletórico y feliz”, como contaba su profesora. “Pensé que iba a estar más cohibido, pero entró feliz”, afirmó. Durante este tiempo, cuando podía, Antón se acercaba al colegio o al parque para ver a sus amigos al aire libre. Se le notaban las ganas de recuperar la normalidad. Las ganas, simplemente, de volver.

Su profesora recuerda que antes era un niño más tímido, pero que todo este proceso también lo ha cambiado. Ha atravesado momentos muy difíciles y, aun así, lo que más deseaba era regresar a clase, estar con sus compañeros, jugar con ellos, sentarse de nuevo en su sitio. Por eso, cuando volvió, la sensación fue casi la de que el tiempo no había pasado del todo. El colegio seguía allí esperándolo. Sus amigos también.

La alegría, sin embargo, convive todavía con las precauciones. Antón sigue llevando mascarilla y mantiene cuidados puntuales, porque el regreso no borra de un día para otro todo lo vivido, pero sí abre una etapa distinta; una etapa en la que lo importante ya no es solo haber superado lo peor, sino poder volver a lo pequeño: una clase, una canción de bienvenida, el ruido del recreo, el regalo preparado por los compañeros, la certeza de que la vida, a veces, también sabe regresar.

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En tiempos de noticias sombrías, la historia de Antón tiene algo que ilumina. Su profesora lo decía con una mezcla de emoción y alivio: historias así hacen pensar que todavía hay esperanza. Quizá por eso su vuelta al colegio conmovió tanto. Porque en esa puerta cruzada por un niño de cinco años cabía mucho más que un inicio de jornada escolar. Cabían el miedo vencido, la paciencia de una familia, el gesto anónimo de un donante encontrado en algún lugar de Alemania y la alegría sencilla, inmensa, de volver a empezar.