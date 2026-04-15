Ocho millones
El PSOE dice que la Diputación rechazó hace dos meses el plan vial que activa ahora
R. P.
Pontevedra
El Grupo Provincial Socialista aplaudió ayer que la Diputación de Pontevedra anuncie la puesta en marcha de un plan de ayudas, a través del programa Plan Vía Depo de ocho millones de euros dirigido a los ayuntamientos afectados por los temporales, «una medida que coincide con el que ya proponían los socialistas en el pleno del pasado mes de febrero esta iniciativa pero que fue rechazada con el voto en contra del Partido Popular», según recuerda el PSOE. La portavoz socialista, Ana Laura, señala que «el tiempo confirma que nuestra propuesta era necesaria y acertada. El que hoy presenta el PPcomo un nuevo plan es, en realidad, el que ya defendía el PSOE hace dos meses».
- Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
- El «making of» del bollo de Paradela
- El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre