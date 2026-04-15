El PSOE dice que la Diputación rechazó hace dos meses el plan vial que activa ahora

El Grupo Provincial Socialista aplaudió ayer que la Diputación de Pontevedra anuncie la puesta en marcha de un plan de ayudas, a través del programa Plan Vía Depo de ocho millones de euros dirigido a los ayuntamientos afectados por los temporales, «una medida que coincide con el que ya proponían los socialistas en el pleno del pasado mes de febrero esta iniciativa pero que fue rechazada con el voto en contra del Partido Popular», según recuerda el PSOE. La portavoz socialista, Ana Laura, señala que «el tiempo confirma que nuestra propuesta era necesaria y acertada. El que hoy presenta el PPcomo un nuevo plan es, en realidad, el que ya defendía el PSOE hace dos meses».