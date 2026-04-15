El PP pide que se ejecuten los acuerdos plenarios

La concelleira del PP de Pontevedra Pepa Pardo denunció este miércoles el escaso grado de ejecución de las mociones aprobadas por el Pleno municipal durante el actual mandato y anunció la presentación de una iniciativa para exigir un mayor cumplimiento de esos acuerdos.

Según explicó, de las 67 propuestas de su grupo que salieron adelante, 42 lo hicieron por unanimidad, aunque muchas siguen sin aplicarse, entre ellas medidas relacionadas con movilidad, sanidad, servicios sociales y mejoras urbanas en distintos barrios.

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La moción, que se debatirá en el Pleno del 27 de abril, también pide que el gobierno local informe periódicamente sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos y publique esos datos en la web municipal para reforzar la transparencia.