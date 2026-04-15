Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carsharing Hoteles GaliciaVTC VigoIndulto maquinista AlviaDesalojados nave Jacinto BenaventeImputación JácomeCelta-FriburgoGala Deporte
instagramlinkedin

Política municipal

El PP pide que se ejecuten los acuerdos plenarios

R. P.

Pontevedra

La concelleira del PP de Pontevedra Pepa Pardo denunció este miércoles el escaso grado de ejecución de las mociones aprobadas por el Pleno municipal durante el actual mandato y anunció la presentación de una iniciativa para exigir un mayor cumplimiento de esos acuerdos.

Según explicó, de las 67 propuestas de su grupo que salieron adelante, 42 lo hicieron por unanimidad, aunque muchas siguen sin aplicarse, entre ellas medidas relacionadas con movilidad, sanidad, servicios sociales y mejoras urbanas en distintos barrios.

Noticias relacionadas

La moción, que se debatirá en el Pleno del 27 de abril, también pide que el gobierno local informe periódicamente sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos y publique esos datos en la web municipal para reforzar la transparencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
  2. La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
  3. Vigo recibirá a los reyes Felipe y Letizia a finales de mayo por el Día de las Fuerzas Armadas, con seis jornadas de celebración
  4. Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre
  5. El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
  6. Condenan a una mujer por violencia doméstica contra su marido en Cangas
  7. Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
  8. Clases a funcionarios de la Xunta para gestionar el estrés y aprender a usar la IA

El PP pide que se ejecuten los acuerdos plenarios

Un taxista de Pontevedra necesita 200 euros extra al mes para el combustible debido al conflicto de Oriente Medio

Un taxista de Pontevedra necesita 200 euros extra al mes para el combustible debido al conflicto de Oriente Medio

Las pasarelas de la Illa do Covo seguirán cerradas para el Surfing The Lérez

José María Cancela, opción de ConSenso a encabezar el campus

Los estudiantes se levantan ante la privatización de la educación

Los estudiantes se levantan ante la privatización de la educación

Cinco policías salvan la vida a una octogenaria que se atragantó con un churro en un bar de Pontevedra

Pontevedra propone corregir el nombre oficial de 17 calles para adaptarlo a la normativa lingüística gallega

Pontevedra propone corregir el nombre oficial de 17 calles para adaptarlo a la normativa lingüística gallega

La Guardia Civil del Mar se forma en Marín con la 'Río Luna' para plantar cara al narcotráfico

La Guardia Civil del Mar se forma en Marín con la 'Río Luna' para plantar cara al narcotráfico
Tracking Pixel Contents