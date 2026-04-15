El PP exige mejoras en los cementerios municipales

El Partido Popular de Pontevedra ha presentado una moción para exigir al gobierno local un Plan de Mantenimiento, Humanización y Accesibilidad para los cinco cementerios municipales –San Amaro, Bora, Campañó, Lourizán y Ponte Sampaio– ante las deficiencias que denuncia en limpieza, conservación, barreras arquitectónicas y servicios básicos.

La concelleira popular Aroa Otero ha puesto el foco especialmente en el camposanto de Ponte Sampaio que, según asegura, llegó a estar dos meses sin luz y sigue sin agua, lo que obliga a los vecinos a llevarla desde sus casas, y reclama también medidas para mejorar la accesibilidad y poner en valor el cementerio de San Amaro como espacio patrimonial e histórico de la ciudad.