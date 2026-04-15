Política local
El PP exige mejoras en los cementerios municipales
Pontevedra
El Partido Popular de Pontevedra ha presentado una moción para exigir al gobierno local un Plan de Mantenimiento, Humanización y Accesibilidad para los cinco cementerios municipales –San Amaro, Bora, Campañó, Lourizán y Ponte Sampaio– ante las deficiencias que denuncia en limpieza, conservación, barreras arquitectónicas y servicios básicos.
La concelleira popular Aroa Otero ha puesto el foco especialmente en el camposanto de Ponte Sampaio que, según asegura, llegó a estar dos meses sin luz y sigue sin agua, lo que obliga a los vecinos a llevarla desde sus casas, y reclama también medidas para mejorar la accesibilidad y poner en valor el cementerio de San Amaro como espacio patrimonial e histórico de la ciudad.
- Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
- El «making of» del bollo de Paradela
- El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre