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Formación deportiva

Portonovo acogerá en verano el primer campus del Celta Baloncesto

El precio por niño es de 490 euros con alojamiento, pero hay diversos descuentos

Presentación del campus.

Presentación del campus. / FdV

R. P.

Sanxenxo

Portonovo acogerá este verano el primer campus interno del Celta Baloncesto. La actividad que se desarrollará entre el 28 de junio y el 4 de julio está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2009 y 2017 y contará con entrenadores titulados en todas las edades. El concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, junto a María José Táboas, vicepresidenta del club; Mar Mariño, directiva; Cristina Cantero, entrenadora primer equipo y ayudante selección absoluta; Silvia Caíño, directora del campus, y Deva Bermejo, jugadora internacional del primer equipo, presentaron ayer el campus en el pabellón de Baltar.

El precio por niño o niña será de 490 euros e incluye alojamiento y manutención. En el caso de externos, el precio será de 350 euros e incluye comida y merienda. Los niños y niñas empadronados o inscritos en el CB Baltar contarán con descuentos. Las instalaciones que se utilizarán para el desarrollo del campus serán el colegio Abrente y el pabellón municipal de Baltar. El campus incluye salidas a la piscina, excursiones a la isla de Ons, visitas al aquapark y paddlesurf.

«Es la primera vez que organizamos un campus interno y creemos que Sanxenxo es un lugar idóneo para hacerlo por las instalaciones y oferta lúdica», apuntó Silvia Caíño, directora del campus.

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Por su parte, el concejal de Cultura y Eventos destacó la importancia de «este tipo de actividades en verano cuando si cabe la conciliación familiar cobra un mayor protagonismo en Sanxenxo». Pérez indicó que este campus se suma a la ya oferta existente con una propuesta diferente. «Contamos con un programa municipal y un amplio abanico de actividades organizadas desde distintos clubes y colectivos en el municipio», indicó. En la misma línea, agradeció al club su apuesta por Sanxenxo.

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