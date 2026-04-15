Pontevedra propone corregir el nombre oficial de 17 calles para adaptarlo a la normativa lingüística gallega

El Concello de Pontevedra ha iniciado la tramitación para corregir la denominación oficial de 17 vías urbanas con el objetivo de adaptar el callejero a la normativa lingüística gallega y actualizar su reflejo en el padrón municipal y en el resto de bases de datos administrativas. La propuesta parte de un informe del Servicio de Normalización Lingüística y sostiene que varias calles no figuran hoy con su forma correcta.

El expediente plantea que sea el pleno municipal quien apruebe la modificación, al entender que la denominación de las vías urbanas forma parte de las competencias del Concello y que, en este caso, también la corrección de errores debe pasar por el órgano plenario. El documento recuerda además que la legislación gallega establece que los topónimos de Galicia deben tener como única forma oficial la gallega y que los ayuntamientos están obligados a mantener actualizados tanto el callejero como el padrón de habitantes.

Entre los cambios propuestos figuran correcciones de acentuación, adaptación al gallego y rectificación de formas castellanizadas o no ajustadas a la norma. Así, Rua Angel Amor Ruibal pasaría a ser rúa de Ángel Amor Ruibal; Rua do Campo Santo, rúa do Camposanto; Rua del Doctor Fleming, rúa do Doutor Fleming; Rua de Forcarey, rúa de Forcarei; Rua de San Mauro, rúa de San Amaro; y Calle de Ramon Otero Pedrayo, rúa de Ramón Otero Pedrayo. La relación completa incluye 17 calles, recogidas en la tabla final del expediente, en la página 3 del documento.

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La propuesta también establece que, una vez aprobada, la corrección deberá trasladarse al Instituto Nacional de Estadística, al padrón municipal, a las bases de datos del Concello y a otros organismos y servicios como Correos, Catastro, la Policía Local, Tesorería y Gestión Tributaria. El texto fija como fecha de efectos del acuerdo el 16 de mayo de 2026.