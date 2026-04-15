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Pontevedra cita al periodismo femenino

Las pioneras del periodismo gallego se reúnen mañana jueves en la Casa das Campás, en Pontevedra, en un encuentro sobre el papel de las mujeres en la información. La cita, con Ana Romaní, Tareixa Navaza y Pilar Fariña, servirá además para presentar el libro ‘As mulleres no xornalismo galego: a crónica revelada’.

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