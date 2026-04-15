PoioMostra llegó a 8.000 visitantes, un 40% más que la anterior edición

Cerca de 8.000 personas visitaron el pasado fin de semana PoioMostra, la feria multisectorial y de vehículos de ocasión organizada por el Concello con la colaboración de EnPoio, la asociación local de empresarios. El alcalde, Ángel Moldes, destaca que «fuera de la temporada de mayor afluencia turística, la cita consiguió consolidarse en apenas tres años como una cita de referencia en la comarca»

Los cerca de 40 comercios y concesionarios participantes mostraron su satisfacción por el desarrollo de la feria, que superó todas las expectativas iniciales. De hecho, se registró cerca de un 40% más de público con respecto a la edición anterior. Los momentos de mayor afluencia se concentraron el sábado y el domingo entre las 17.00 y las 20.30 horas. Con todo, la diferencia de otras ediciones en las que había franjas horarias de menor actividad, en esta ocasión la asistencia fue constante a lo largo de todo el fin de semana. Así, tanto el viernes como el domingo por la mañana, tradicionalmente más flojos, alcanzaron también un notable volumen de visitantes. Esta acogida se traduce ya en el interés de los expositores en repetir en la próxima edición. Además, la asociación de comerciantes recibió nuevas solicitudes de empresas interesadas en participar el próximo año n