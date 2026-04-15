Poio forma al personal de supermercado

Migallas Teatro llevará este sábado a las 19.00 horas al Centro Sociocultural de Tenorio en Cerdedo-Cotobade, su espectáculo ‘Brincadeiras da lingua’, una propuesta para acercar a la infancia la tradición oral gallega con juegos, canciones, cuentos y títeres. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Quince personas han iniciado en Poio el curso de «personal polivalente de supermercado», una formación gratuita con teoría y prácticas que se prolongará hasta el 23 de abril. El programa, orientado a mejorar la inserción laboral, llega tras otros cursos en 2025 en los que el 75% del alumnado logró empleo continuado.