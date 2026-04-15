Las pasarelas de la Illa do Covo seguirán cerradas para el Surfing The Lérez

Las pasarelas de madera de la Illa do Covo seguirán cerradas por seguridad y todo apunta a que tampoco podrán reabrirse a tiempo para el festival Surfing the Lérez, previsto en la Illa das Esculturas los días 12 y 13 de junio. Esa es la principal novedad trasladada este miércoles por el concellleiro de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, durante la visita a la nueva inspección técnica en marcha sobre unas estructuras clausuradas desde principios de abril tras detectarse daños en la madera.

El Concello ha encargado ahora un segundo examen para afinar el diagnóstico inicial. Los operarios están utilizando un resistógrafo para medir la resistencia de la madera y comprobar su humedad, con el objetivo de determinar qué partes están realmente afectadas y qué intervención será necesaria. Según explicó Moreda, los técnicos deberán concretar si procede reparar las pasarelas o sustituir algunos elementos, después de que la primera revisión detectase degradación en las vigas principales, roturas y filtraciones de agua al interior del material.

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La preocupación municipal se centra ahora en los plazos. Moreda admitió que intentarán llegar a tiempo, pero ve poco probable que las pasarelas puedan estar operativas para el festival. En la primera estructura analizada, además, la parte Sur presenta más afección que la Norte, un patrón que los técnicos quieren comprobar ahora en el resto para determinar el alcance real del problema y decidir la actuación final.