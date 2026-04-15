Marín
Pantalla, memoria y cultura marinera se dan cita en el III Cine do Mar
El festival será del 20 al 26 de abril con un sinfín de actividades y una visita a la isla de San Simón
Marín volverá a situar el mar en el centro de su programación cultural con la tercera edición del Festival Cine do Mar, que se celebrará del 20 al 26 de abril con una propuesta que combina cine, memoria, divulgación y actividades en torno a la cultura marinera. La cita rendirá además homenaje al actor y humorista Carlos Blanco, que recibirá el premio honorífico «Luz de Faro» en la jornada inaugural.
El certamen, presentado este martes, refuerza su apuesta por el vínculo entre audiovisual, mar e identidad cultural, con una programación internacional y multidisciplinar. Las actividades se repartirán finalmente entre el Cine Seixo, la Biblioteca Pública Vidal Pazos y el Espazo Emprendedor, al no estar aún disponible el nuevo auditorio municipal por las últimas comprobaciones de seguridad.
La apertura del próximo lunes incluirá la presentación del periodista Carlos Prado, la entrega del galardón a Blanco y la proyección de ‘Rondallas’, de Sánchez Arévalo.
A partir del martes se sucederán la sección escolar, las competiciones oficiales de documental y ficción, así como mesas redondas sobre las mujeres del mar, los cetáceos en las Rías Baixas y la creación audiovisual en Galicia. El viernes será el turno de la Escola de Cine e Mar y de la proyección de clausura de ‘San Simón’ de Miguel A. Delgado;. El sábado se celebrarán un showcooking y la entrega de premios, mientras que el domingo el festival bajará el telón con una visita a la isla de San Simón.
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