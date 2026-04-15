Dos nuevas obras para la isla del arte

La Illa das Esculturas, el parque de arte creado hace más de 25 años a orillas del río Lérez, cuenta desde ahora con dos nuevas piezas de grandes dimensiones. De la mano de la Bienal de Arte celebrada el pasado verano, la Diputación propició la ampliación de las obras allí instaladas, que ya se pueden admirar. Se trata de dos grandes piezas de piedra, firmadas por Idoia Cuesta y Soledad Penalta. La primera se denomina «El peso de la memoria» y pesa unos 6.000 kilos y la segunda es «Mirando inacabable», de 12.000 kilos.

Penalta supervisaba este miércoles el montaje de su pieza y explicaba que fue necesario acudir a un cantero de la Escola de Cantería de Poio para reproducir en granito su pieza original en acero cortén. «Yo solo trabajo con metal pero me pidieron una obra en piedra, por lo que se contactó con Víctor Casal para ese trabajo» explica la escultora gallega.

La otra escultura nueva, de Idoia Cuesta. / G. S.

Una gran grúa permitió colocar la pieza en su lugar, muy cerca de la de Idoia Cuesta, que llegó a la Illa das Esculturas el martes. Estaba prevista su instalación el pasado verano, en plena celebración de la Bienal de Artes de Pontevedra, pero el calendario se retrasó por varios motivos más de siete meses.

Nacida en el País Vasco y afincada en Galicia, la creadora textil Idoia Cuesta ha combinado maestría, tradición y experimentación para llevar la cestería a nuevos escenarios, como la moda, decoración o el interiorismo. Su trabajo se ha visto reconocido con el Premio Nacional de Artesanía en la Categoría Producto, en la edición de 2014. También forma parte de la Homo Faber Guide, creada por la Michelangelo Foundation. Son numerosas sus colaboraciones con diseñadores y creativos de diferentes ámbitos. Actualmente sigue trabajando para la firma Loewe en desarrollo de prototipos.

La gallega Soledad Penalta Lorenzo es una artista y escultora que inició su carrera artística en 1972 trabajando con la cerámica, y desarrolló su trabajo en diferentes seminarios y talleres, con maestros como Isaac Díaz Pardo. Cursó estudios en la Escuela de Oficios Artísticos de A Coruña entre los años 1976 y 1980. Algunas de sus esculturas de gran formato al aire libre se exponen públicamente en el Paseo marítimo de A Coruña, en el parque de las esculturas de la Torre de Hércules o el busto de María Mariño en Noya.

Colocación de las últimas piezas. / G. S.

Ambas autoras se incorporan así a una nómina de escultores y artistas que desde hace más de 25 años incluye al italiano Giovanni Anselmo con «Cielo acortado»., el alemán Ulrich Rückriem con un monolito de granito, el estadounidense Robert Morris, que creó el «Laberinto de Pontevedra», el portugués José Pedro Croft con una casa construida en granito gris de Mondariz, y la estadounidense Jenny Holzer, que instaló ocho bancos de granito en el paseo central de la isla, el inglés Richard Long con «Pontevedra Line».También hay muestras del escocés Ian Hamilton Finlay con tres medallones de pizarra verde colgados de eucaliptos, los franceses Anne y Patrick Poirier con «Folie o Petit paradis pour Pontevedra», un jardín de 3.000 metros cuadrados, fuera de la isla (en el parque de La Familia), del estadounidense Dan Graham con «Pyramid».

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El arte español, está representado por Fernando Casás Estarque con «Los 36 justos», 36 bloques de granito negro, como troncos de un bosque talado y devastado, distribuidos por el propio bosque de la isla, Francisco Leiro con «Saavedra», una zona de descanso instaló un salón en una balsa anclada en el río Lérez, al final de la isla. Esta obra es conocida popularmente como La Batea; y Enrique Velasco, con un doble Camino de Juncos en la orilla del río.