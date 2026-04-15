José María Cancela, opción de ConSenso a encabezar el campus

La candidatura ConSenso, encabezada por Jacobo Porteiro en las elecciones al Rectorado de la Universidade de Vigo, presentó este miércoles al catedrático José María Cancela Carral como su candidato a vicerrector del campus de Pontevedra en caso de resultar elegido para dirigir la UVigo. El anuncio se realizó en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, en un acto en el que también se adelantaron varias líneas de trabajo para el desarrollo del campus pontevedrés.

La presentación se enmarca en la ronda de anuncios previos a la difusión completa del equipo de ConSenso, prevista para este viernes en la Facultade de Filoloxía e Traducción en Vigo. Porteiro explicó que querían «ir poco a poco anticipando la composición del proyecto» que lidera. Sobre Cancela, afirmó que es «un buenísimo candidato para representar el campus de Pontevedra, para coordinarlo y para ayudarme a reimaginar la UVigo», una de las ideas centrales de su candidatura.

Catedrático del área de Educación Física y Deportiva, Cancela desarrolla su trayectoria académica en la UVigo desde el año 2000. Es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidade da Coruña, investigador principal del grupo HealthyFit y especialista en ejercicio físico y salud.

Su labor investigadora se ha centrado especialmente en poblaciones con enfermedades neurodegenerativas. A ello suma experiencia de gestión universitaria, ya que fue decano de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, coordinador del Máster Interuniversitario en Dirección Integrada de Proyectos y director del Área de Planificación del campus de Pontevedra.

Durante el acto, Porteiro defendió que «la Universidade de Vigo no se puede entender sin el campus de Pontevedra, ni la ciudad sin la presencia de la Universidade de Vigo». En ese sentido, sostuvo que el recinto universitario cuenta con «muchísimo potencial», aunque también con «potencial aún por explorar y por crear», lo que, a su juicio, justifica apostar por una persona «con solvencia y con experiencia» para dirigir la vicerrectoría.

Por su parte, Cancela aseguró que asume la propuesta «como una gran responsabilidad que acepto con ilusión». En su intervención, reivindicó que el campus «no es solo edificios y titulaciones», sino «una comunidad de personas que con su trabajo y su actividad diaria hacen que este sea un campus vivo». Asimismo, defendió un modelo basado en «alta calidad en docencia, una investigación necesaria y una transferencia con impacto social».

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Entre las medidas avanzadas, el candidato planteó reforzar la vinculación del campus con la ciudad, crear zonas de trabajo compartido y de participación, dar «más peso» al Programa Universitario de Mayores y respaldar la labor de las delegaciones de estudiantes, con especial atención al fortalecimiento de sus competencias profesionales.