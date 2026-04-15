Evento astrológico
Jornada formativa de Turismo por el eclipse del 12 de agosto
La cita abordará, entre otras cosas, las oportunidades del astroturismo en la provincia
R. P.
La Diputación de Pontevedra celebrará el lunes 20 de abril, de 10.00 a 13.00 horas, en el Palacete de las Mendoza, una jornada dirigida al sector turístico para abordar la preparación del eclipse solar del 12 de agosto. La iniciativa busca que el sector afronte con criterios comunes un acontecimiento que puede atraer una importante afluencia de visitantes.
El encuentro incluirá una explicación sobre el llamado trío de eclipses de 2026, 2027 y 2028, con especial atención a las particularidades de la observación diurna y a las medidas de seguridad ocular necesarias para seguir este tipo de eventos. También se presentarán novedades del programa turístico «Baixo o ceo das Rías Baixas», se explicará la red de puntos de observación de la provincia y se repartirá material divulgativo entre los asistentes. La jornada se completará con una práctica de observación solar en el exterior del edificio.
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