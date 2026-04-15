Operativo marítimo
La Guardia Civil del Mar se forma en Marín con la 'Río Luna' para plantar cara al narcotráfico
Agentes de distintos puntos de España participan hasta el 8 de mayo en un curso sobre las nuevas patrulleras A-191 con teoría y prácticas de navegación en la Escuela Naval
La Guardia Civil del Mar se entrena estos días en Marín con una de sus patrulleras más modernas, la 'Río Luna', dentro de un curso de actualización con el que busca reforzar su capacidad operativa frente al narcotráfico, la vigilancia de la costa y las actuaciones de rescate y auxilio en el mar.
La formación, que se prolongará hasta el 8 de mayo, reúne en la base de la Escuela Naval Militar a seis especialistas del Servicio Marítimo: cuatro patrones y dos mecánicos marineros destinados en Cádiz, el Estrecho, Tarragona y Pontevedra. El programa incluye varias semanas de clases teóricas y una fase final de prácticas a bordo de la patrullera de altura 'Río Luna'.
El curso está centrado en las embarcaciones de la serie A-191, incorporadas para modernizar la flota de la Guardia Civil. El objetivo es que los agentes actualicen conocimientos sobre navegación, maniobra y sistemas técnicos de unos medios cada vez más avanzados y preparados para intervenir en operaciones complejas.
Durante la apertura de las jornadas, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, puso el foco en el trabajo que desarrolla el Servicio Marítimo frente a redes criminales «altamente sofisticadas y, en muchas ocasiones, violentas», y destacó que los agentes realizan esa labor «con gran eficacia y profesionalidad».
La 'Río Luna' forma parte de las cuatro patrulleras entregadas en 2023 para renovar la dotación marítima de la Guardia Civil y mejorar su respuesta en aguas españolas.
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