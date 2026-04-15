Los estudiantes se levantan en Pontevedra ante la privatización de la educación

Un grupo de estudiantes se concentró este miércoles en la plaza de la Peregrina de Pontevedra para reclamar el fin de la «privatización de la educación pública». La protesta, convocada por Erguer. Estudantes da Galiza dentro de una huelga estudiantil de ámbito autonómico, reunió también a representantes de colectivos como CIG-Ensino y Galiza Nova.

Los asistentes cargaron contra las políticas que, a su juicio, favorecen la entrada de intereses privados en la enseñanza y reclamaron más inversión educativa, el fin del modelo de FP dual y la creación de una red pública gallega de residencias estudiantiles. Uno de los participantes resumió el malestar: «Queremos una educación que nos forme como ciudadanos libres y no como mano de obra barata». Según la organización el seguimiento de la huelga alcanzó el 90% en los centros de secundaria de la ciudad.