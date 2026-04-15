Un episodio violento cada tres días: el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés registró 116 casos en 2025

Desde el pasado miércoles día 8 está en vigor la reforma de la Lei de Saúde de Galicia destinada a reforzar la protección del personal sanitario y no sanitario frente a las agresiones en el campo asistencial, con nuevas medidas de prevención y actuación.

Estas medidas han sido recibidas con satisfacción en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, un territorio en el que el pasado año se contabilizaron de forma oficial 116 episodios de violencia, lo que supone una cada casi tres días.

Según los datos del servicio de Recursos Humanos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, a lo largo del pasado año 2025 se registraron un total de 116 episodios de violencia externa a personal sanitario y no sanitario en los dos distritos de salud.

En toda Galicia, el pasado año el número de episodios de violencia en el total de la sanidad pública fue de 950. De ellos, 344 fueron agresiones físicas. Por tanto, en Pontevedra y O Salnés se registró el 12% de todos los casos gallegos.

Concretamente, en el distrito de Pontevedra se contabilizaron 100 agresiones, de las que 43 ocurrieron en el campo de la Atención Primaria, con tres agresiones físicas y 40 verbales, mientras que otras 57 se produjeron en el entorno hospitalario: 31 de ellas fueron de índole física y 26 verbales.

Por su parte, en el distrito sanitario de O Salnés se registraron durante 2025 un total de 16 episodios de violencia externa, de los que nueve correspondieron a la Atención Primaria, todas ellas de carácter verbal, y otras siete sucedieron en el ámbito hospitalario, con un episodio físico y seis verbales.

Así, en el conjunto de esta área, del total de 116 agresiones denunciadas durante el pasado año, 35 fueron de carácter físico, la mayor parte de ellas en los hospitales Provincial y Montecelo de Pontevedra (31) y 81 de carácter verbal, "lo que evidencia la necesidad de continuar reforzando las medidas de prevención y protección de los profesionales", explica la Gerencia.

Al respecto, el gerente José Flores, subraya su "prioridad de garantizar la seguridad del personal con el fin de mantener un idóneo entorno laboral". Insiste en que “si cuidamos a quien nos cuida, nuestros pacientes serán los primeros beneficiados. En nuestra área sanitaria no toleramos ninguna agresión verbal o física a nuestros profesionales, pues resulta incomprensible que tanto trabajadores como usuarios de la Sanidad Pública sufran estas situaciones”.

Entre las principales novedades de la norma destaca la inclusión de la violencia digital como conducta sancionable, junto con la física y verbal, así como la extensión de esta protección a los técnicos de emergencias sanitarias y del 061. Además, se establece la posibilidad de asignar a personas agresoras otro profesional sanitario o incluso otro centro, con el fin de garantizar la seguridad de la víctima.

La reforma también contempla que, en el caso de grabaciones en consulta sin consentimiento, el profesional pueda suspender la asistencia, dejando constancia en la historia clínica. Asimismo, se introduce el Plan de prevención contra a violencia no ámbito sanitario y se crea el Rexistro galego de actos de violencia externa.

Noticias relacionadas

El Sergas recuerda que su "personal tiene consideración de autoridad en la legislación vigente y cualquier tipo de agresión a este colectivo será siempre penalizada por la Ley", mientras que el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés reitera "su firme defensa del normal desarrollo del Servicio Sanitario Público para toda la población de referencia en los dos distritos de salud".