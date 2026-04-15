Innovación tecnológica
Educación aplaude la colaboración de las empresas con los estudiantes de FP
El conselleiro visitó ayer en el polígono de O Campiño la empresa Birdmind
R. P
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó ayer en el polígono de O Campiño la empresa Birdmind, para conocer los proyectos de base innovadora que desarrolla esta firma especializada en la elaboración de materiales sostenibles para los sectores de la construcción. En la visita, en la que estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, el conselleiro destacó el compromiso de esta empresa con la innovación tecnológica de Galicia y, especialmente, con la Formación Profesional «poniendo su saber hacer al servicio de la calidad de nuestro sistema educativo»
El pasado curso Birdmind colaboró con los centros integrados de FP Paz Andrade de Vigo y A Xunqueira de Pontevedra para pudieran desarrollar una solución tecnológica a un reto en el marco del programa InnovaTech FP. Gracias a esta colaboración, los estudiantes pudieron emplear material patentado y producido por esta firma que les permitió desarrollar una solución, denominada Ecoairbag, que consiste en embalajes ecológicos fabricados con tablero de cascarilla de arroz, que fue galardonada con el premio especial a la mejor solución en el InnovaTechFP 24-25.
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