Edificio calcinado de Riestra
Un derribo que se puede prolongar
Se trabaja aún en retirar el escombro del interior
N. D.
El desmontaje del edificio de la calle Riestra que ardió por completo en julio pasado comenzó ayer con una previsión provisional de dos semanas de trabajos, pero todo apunta a que estas labores, iniciadas en la tarde del lunes, se podrían prolongar más de un mes. Por el momento se trabaja en la retirada de la gran cantidad de escombros que se acumulan en el interior del inmueble, tanto en los bajos comerciales como en las viviendas de los pisos superiores. Después habrá que desmontar parte del tejado y la fachada, por lo que esos dos semanas iniciales se consideran insuficientes. Aunque se apuntó que ese tramo de la calle quedaría cortado al tráfico, durante la jornada de ayer se pudo circular pese a las vallas que ocupan parte de la calzada.
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