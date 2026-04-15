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Denuncian la falta de matrona en Carballedo

Las mujeres de Carballedo «carecen de atención de matrona en su centro de salud y deben desplazarse a Tenorio, donde este servicio se ofrece solo dos días al mes durante unas horas», afirman desde el PSOE local. Los socialistas denuncian que esta falta de cobertura sanitaria retrasa pruebas «fundamentales» como las citologías.

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