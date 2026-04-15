Crece la riqueza patrimonial del litoral de la ría de Pontevedra y ya supera los 220 bienes culturales

La riqueza patrimonial del litoral de la ría de Pontevedra es mayor de lo previsto. Tras el periodo de exposición y alegaciones al catálogo de bienes de valor cultural en la costa, este listado de elementos destacados vinculados al mar ha pasado de los 196 iniciales a cerca de 225 en la actualidad, una treintena más. Este documento identifica en el conjunto de la costa gallega un total de 2.003 elementos que destacan por su valor patrimonial, arquitectónico o cultural, entre otros. En la ría de Pontevedra se han censado tres en Pontevedra (ya que otros seis se concentran en Ponte Sampaio, en la ría de Vigo, como ocurre con los 29 de Vilaboa) 13 en Sanxenxo, 44 en Bueu, 31 en Marín y 133 en Poio.

La capital mantiene los nueve totales de la primera versión, pero Bueu se dispara con 16 más. También aumenta el listado en Sanxenxo, que antes tenía 11, y en Poio, con ocho más. En Sanxenxo se incluye un posible castro en pleno centro de Portonovo y en Poio se incorporan varias viviendas y casas marineras de Combarro Y es que esa localidad concentra un gran número de elementos. Con su conjunta de casas marineras, hórreos y otros elementos, suma más de 110 bienes incluidos en este catálogo, más de medio centenar de casas y una treintena de hórreos entre ellos.

La concentración de piezas destacadas en Combarro convierten al pueblo en el epicentro de un catálogo que reúne inmuebles pertenecientes a las categorías de bienes arquitectónicos o industriales por lo que podrían tener otros usos a futuro compatibles con su conservación y protección.

Aunque no se materialice en todos los casos, esta vía abre nuevas posibilidades para la recuperación de algunos de estos bienes (entre los que hay faros, molinos, antiguas fábricas y otros edificios de carácter industrial) mediante la ejecución de proyectos que sean compatibles y respeten los valores y características que precisamente le valieron su catalogación. Además, este tipo de iniciativas también pueden contribuir al desarrollo sostenible de la costa y, con él, a su revitalización.

En el caso de Pontevedra, los tres elementos ubicados en su ría son el puente de O Burgo, un camino en Lérez y el colegio Sagrado Corazón de Praceres. En Poio, además de Combarro, figuras varias área de potencial arqueológico, algunas casas antiguas, así como molinos y cruceiros.

En el caso de Sanxenxo, dominan los elementos situados en la zona de A Lanzada, en la parroquia de Noalla, con la capilla y la torre medieval y la necrópolis prehistórica, junto con una antigua fábrica conservera en Punta Seame, en Portonovo, y varias áreas arqueológicas, como en Punta Faxilda o en la parroquia de Adina.

En toda Galicia se identificaron en total 2.003 bienes en el litoral gallego y en función de las tipologías previstas en la Ley del patrimonio cultural de Galicia, la mayor parte (855) aparecen clasificados como de tipo arquitectónico; 584 son arqueológicos; 366 son etnológicos; 186 encajan en la categoría industrial; y doce se califican como artísticos. En Vilaboa, aunque no forma parte de la ría de Pontevedra sino de la de Vigo, destacan sobre todo los hórreos en la zona de Cobres, alrededor de una docena, así como la Granja y Salinas del Ulló.

Todas aquellas edificaciones costeras pertenecientes a las categorías arquitectónica e industrial serían susceptibles de solicitar un cambio de uso respeto de aquel para lo cual fueron concebidas originalmente siempre que sea compatible con su conservación y protección.

Marín alberga algunos elemento patrimoniales de especial interés, como los conjuntos de petroglifos de Mogor, así como un pazo en Aguete o la Illa do Santo y su capilla, pero llama especialmente la atención la notable presencia de la Escuela Naval Militar en ese catálogo de la Xunta. Con más de 80 años de presencia en Marín y con edificios diseñados entonces por arquitectos muy reconocidos, la academia de la Armada reúne doce elementos catalogados, casi la mitad de los 29 censados en todo Marín. Se cita su espectacular cierre perimetral, varios edificios, la capilla y las escalinatas, el gimnasio, la estación de radio, el cuartel de alumnos y el de marinería o el antiguo Hospital Militar, entre otros elementos. Al margen de la Escuela Naval se citan las playas de Portocelo y Aguete por posibles áreas arqueológicas, varios molinos y lavaderos

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En el caso de la capital, fuera de la ría de Pontevedra, se citan seis elementos concentrados en su totalidad en la parroquia de Ponte Sampaio, en la ría de Vigo; el puente medieval, el del Ulló y el del ferrocarril, la antigua fábrica de Pontesa y una zona arqueológica en esa misma parcela y la Illa de Medal.