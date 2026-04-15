Semana Crea 2026
Creatividad entre lo virtual y lo material
S. R.
La frontera que separa el tacto de la materia y el código frío de un algoritmo es cada vez más imperceptible. En ese espacio difuso, donde la irrupción de la inteligencia artificial obliga a replantear los oficios del diseño, la comunicación y el arte, se instalará la Universidade de Vigo a partir del próximo lunes. El campus de Pontevedra ultima ya los detalles de la Semana Crea 2026, una cita que, entre el 20 y el 24 de este mes, transformará las aulas de sus distintas facultades en un punto de encuentro bajo una premisa clara: explorar las «Creatividades híbridas, entre lo virtual y lo matérico».
Lejos de los congresos rígidos, la cita hilvana un programa que busca el contacto directo. La Vicerrectoría sentará en la misma mesa a tres generaciones de directores de la mítica agencia de publicidad Contrapunto, con José María Lapeña (padre del legendario anuncio «Póntelo, pónselo») desgranando la historia del sector en España. No será la única firma destacada: el diseñador Pepe Barro trazará la memoria visual gallega y el escritor pontevedrés Manel Loureiro medirá el pulso narrativo de los asistentes con un taller práctico en la Facultade de Comunicación.
El programa, abierto a los ciudadanos, trasciende la observación para exigir acción. Desde el rediseño de espacios urbanos olvidados mediante el concurso «CREA-Espazos Activos», hasta obradoiros en Belas Artes que cosen tecnología y tejidos con interfaces blandas, el campus busca respuestas tangibles, mediante innovación que pise la calle.
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