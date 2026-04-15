Cinco policías salvan la vida a una octogenaria que se atragantó con un churro en un bar de Pontevedra

Una mujer de 86 años y con problemas de movilidad que se atrangantó con un churro pudo salvar su vida gracias a la rápida intervención de cinco agentes de la Policía Nacional que se encontraban en el mismo bar donde estaba la octogenaria. Ocurrió en una cafetería del parque Amelia Álvarez de Pontevedra el pasado viernes 10 de abril.

La mujer, que utiliza una silla de ruedas tras un episodio cerebovascular, estaba en compañía de su hija cuando se produjo el incidente y al ver que la octogenaria ya no podía respirar se solicitó la intervención de los agentes. Uno de ellos le practicó la maniobra de Heimlich cuando ya presentaba síntomas de estar cianótica, un método que permitió expulsar el churro que se había quedado atascado.

Mientras la mujer recuperaba paulatinamente la respiración y la hija agradecía el trabajo de los agentes, se solicitó la presencia del 061 para atender a la señora y trasladarla al hospital de Pontevedra para un análisis más exahaustivo de su estado.

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Las cámaras del local recogieron la intervención de los agentes, todos ellos de uniforme.