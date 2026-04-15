El centro de menores Casa da Quintán de Ponte Caldelas ofrece ocho plazas de acogimiento

El director xeralde Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, mantuvo este miércoles una reunión con la directiva de la entidad social Fogar e Clínica San Rafael, que será la encargada de gestionar mediante concierto social el centro de menores Casa da Quintán en Ponte Caldelas, especializado en la atención a niños y adolescentes con una medida de protección y problemas de salud mental.

La Xunta resolvió conceder a esta entidad el concierto social mediante el que se gestionará hasta el año 2028 este recurso. El presupuesto destinado a este concierto es de 2,2 millones de euros, con posibilidad de prorrogarlo dos años más, en cuyo caso el valor estimado llegaría hasta los 6,4 millones de euros.

A la reunión también que asistieron el gerente de la entidad, Raúl Torres, y la nueva directora del centro, Eva Gil.

La Casa dea Quintán dispone de ocho plazas de acogimiento residencial y sus usuarios reciben una atención socioeducativa y terapéutica especializada al frente de un equipo de profesionales multidisciplinar.

Según la Xunta, el objetivo es conseguir una mejoría de la situación emocional y el bienestar de los menores, al tiempo que se les acompaña y prepara para la vida adulta. Para eso se desarrolla un programa de actividades que incluye, entre otras talleres relacionados con la formación laboral y la orientación vocacional, con técnicas de busca de empleo, o el aprendizaje de habilidades para la vida independiente.

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Además de este centro, la Xunta cuenta con otros dos recursos específicos para niños y adolescentes del sistema de protección y con trastornos de conducta: la minirresidencia Chavea Muiño Novoen Vilagarcía de Arousa y el centro de menores Montealegre de Ourense.