Ponte Caldelas
El campo de Chan da Barcia tendrá nueva iluminación
Ponte Caldelas
La Diputación financiará con 140.000 euros la mejora del campo de fútbol municipal Chan da Barcia, en Ponte Caldelas, con una inversión de cerca de 140.000 euros para renovar el sistema de iluminación del terreno de juego, instalar un sistema de megafonía y reformar una grada para ampliar su capacidad. El cuanto a la iluminación, pasará de 20 a 32 proyectores, todo ellos led.
- Un furancho de Redondela, multado con 45.000 euros por no dar de alta a sus trabajadores
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- La historia de superación de Sandra y Antonio, de dormir en la calle a abrir un comercio de barrio en Ourense: «La primera noche dormimos en un parque»
- El «making of» del bollo de Paradela
- El Paseo de Alfonso acoge el sábado la tercera edición de «A nosa memoria», un homenaje a Rubén Berto Covelo
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Así lucirán los locales comerciales de la Porta do Sol de Vigo: fachada integrada con el espacio, iluminación ornamental y punto informativo
- Casi 20.000 hectáreas de Pontevedra y seis concellos más, declaradas para la caza libre