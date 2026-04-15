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Ponte Caldelas

El campo de Chan da Barcia tendrá nueva iluminación

R. P.

Ponte Caldelas

La Diputación financiará con 140.000 euros la mejora del campo de fútbol municipal Chan da Barcia, en Ponte Caldelas, con una inversión de cerca de 140.000 euros para renovar el sistema de iluminación del terreno de juego, instalar un sistema de megafonía y reformar una grada para ampliar su capacidad. El cuanto a la iluminación, pasará de 20 a 32 proyectores, todo ellos led.

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