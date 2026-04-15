Marcha solidaria
Una batucada abrirá la XVI Pontevedrada, con más de 1.400 inscritos
Una batucada con «Os Vikingos» abrirá el próximo sábado 25 de abril la Pontevedrada 2026. La XVI edición de la marcha solidaria por la donación de órganos, sangre y tejidos cuenta finalmente este año con más de 1.400 inscritos, acercándose mucho a la cifra récord alcanzada en 2019 de 1.504.
«Volvemos a estar en la calle y seguimos recalcando la importancia de la donación», recordó en rueda de prensa Francisco Pérez-Mirás Miguéns, presidente de Asampo, el colectivo organizador de la marcha.
Citó, entre los participantes, el conmovedor caso de una madre cuyo hijo tiene ahora cinco años y que recibió un trasplante de hígado a los tres.
Pérez-Mirás dio algunas cifras relevantes sobre la donación en España, entre ellas que hay 68.000 personas en diálisis pendientes de un riñón o que cada día fallecen más de un millar por no recibir el órgano necesario.
Efectos del precio del gasoil
Este año la Pontevedrada ha registrado muchos participantes jóvenes nacidos después del año 2.000.
Tal y como confirma el presidente de Asampo, se ha notado también el efecto del conflicto en Oriente Próximo, ya que han caído las inscripciones de personas de otros puntos de España, «creemos que por el incremento del precio del gasoil, ya que muchas eran habituales año tras año y las echamos en falta».
La marcha solidaria partirá el 25 de abril a las 20 horas desde Pontevedra rumbo a Compostela por el Camiño de Santiago. Son 67 kilómetros.
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