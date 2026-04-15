Equipamiento cultural
El auditorio de Marín entra en su recta final
Marín
«Las ganas son inmensas, pero la seguridad y tener todas las pruebas hechas y comprobadas es lo fundamental». Así resumió la alcaldesa, María Ramallo, la situación de las obras del Auditorio, que ya están rematadas pero ahora deben pasar las pruebas de seguridad y contraincendios y del equipamiento escénico.
Se avanzó en la próxima recepción de la obra, que podría ser en cuestión de días. Además, ya está adjudicado el contrato para el ajardinamiento de los parterres exteriores, «que supondrán una gran cobertura vegetal para el entorno y que entroncan con la renaturalización que se está haciendo en el antiguo Cementerio de Chalanas», según el Concello.
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