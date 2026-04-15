Arrotea redefine el paso de traídas de agua
La humanización de la plaza de Arrotea avanza con los primeros trabajos de desbroce y fresado, mientras se redefine el paso de varias traídas de agua para adaptarlas al nuevo espacio público. La actuación, presupuestada en más de 732.000 euros, incluye red de pluviales y un plazo de ejecución de siete meses.
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