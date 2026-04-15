1,5 millones para modernizar el padrón municipal de 59 concellos

La Diputación de Pontevedra presentó ayer los resultados del proyecto +Rueiro, una iniciativa dotada con 1,5 millones de euros para modernizar la gestión del padrón municipal en 59 concellos de la provincia de menos de 50.000 habitantes. El plan ha permitido crear un callejero digital actualizado y una base de datos de viviendas geolocalizadas con un identificador único para cada inmueble, con el objetivo de mejorar la planificación territorial y la prestación de servicios públicos.

Entre los avances más destacados figura el incremento de hogares identificados con un código único, que ha pasado del 38% al 93%, lo que supone una mejora notable en la calidad de la información municipal, especialmente en concellos pequeños y en zonas rurales. Durante la presentación también se mostraron las herramientas desarrolladas dentro del proyecto y se entregaron tabletas digitalizadoras a las entidades locales participantes.