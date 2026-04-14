La Xunta lanza un programa para financiar proyectos deportivos, culturales y patrimoniales dotado con 3 millones de euros

O Teu Xacobeo vuelve a abrir plazo en Galicia con una nueva convocatoria de ayudas para financiar proyectos culturales, patrimoniales, deportivos y sociales con subvenciones de hasta 25.000 euros por iniciativa. El programa, impulsado por la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, arranca con una dotación inicial de tres millones de euros para 2026 y 2027, una cantidad que, según avanzó el delegado territorial en Pontevedra, Agustín Reguera, podría incrementarse.

El plazo para presentar propuestas destinadas a desarrollarse en 2026 permanecerá abierto hasta el 27 de abril. Para los proyectos previstos en 2027, la Xunta abrirá una segunda convocatoria entre el 1 y el 31 de octubre.

Las ayudas de O Teu Xacobeo en Galicia están dirigidas a personas físicas, personas jurídicas y entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, aunque los ayuntamientos quedan excluidos de esta línea. Cada entidad podrá presentar un máximo de tres proyectos.

La convocatoria financiará propuestas de muy distinto perfil. En el ámbito artístico y cultural tendrán cabida iniciativas relacionadas con audiovisuales, diseño y moda, cine documental, música o artes escénicas. También podrán concurrir proyectos de patrimonio material e inmaterial, desde arquitectura, arqueología y etnografía hasta tradiciones, oficios, artesanía o gastronomía. A ello se suman actividades deportivas, como torneos o eventos singulares, y programas sociales vinculados al voluntariado, la igualdad, la inclusión o la participación ciudadana.

En cuanto a la financiación, las entidades privadas podrán recibir hasta el 60% del presupuesto subvencionable, con un límite de 25.000 euros. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, la ayuda podrá alcanzar hasta el 80%, con el mismo tope por proyecto.

La selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva, por lo que se apoyarán las propuestas con mejor puntuación. Entre los criterios de valoración tendrán más peso la calidad del contenido y de las actividades, con hasta 20 puntos, además del desarrollo rural, la inclusión, la accesibilidad, la dinamización del Camino de Santiago y la capacidad de comunicación y difusión.

Los proyectos deberán celebrarse dentro de Galicia, también en la provincia de Pontevedra, y se valorará especialmente su impacto en municipios de menos de 5.000 habitantes.

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Reguera recordó además que el programa ya registró una fuerte participación en anteriores ediciones del Xacobeo. En 2022, según indicó, se alcanzó una inversión de ocho millones de euros y se concedieron ayudas a 570 proyectos. «Es un proyecto que tiene buena acogida», destacó.