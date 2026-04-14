La UNED de Pontevedra, vía para visitar las instituciones europeas
Una docena de alumnos del programa de Extensión Universitaria participaron recientemente en un viaje formativo a las instituciones europeas, en el que visitaron el Parlamento Europeo en Bruselas, así como las ciudades de Gante, Brujas y Ámsterdam
R. P.
Una docena de alumnos del programa de Extensión Universitaria de la UNED en Pontevedra participaron recientemente en un viaje formativo a las instituciones europeas, en el que visitaron el Parlamento Europeo en Bruselas, así como las ciudades de Gante, Brujas y Ámsterdam.
La actividad, de marcado carácter académico, permitió al alumnado conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones comunitarias. Durante su estancia en Bruselas, los participantes visitaron el Parlamento Europeo acompañados por el europarlamentario Nicolás González Casares, quien les facilitó el acceso al hemiciclo coincidiendo con la celebración de una sesión plenaria.
La jornada se completó con una visita a la Casa de la Historia de la Unión Europea, donde los estudiantes pudieron profundizar en el proceso de construcción europea y en los principales hitos históricos del proyecto comunitario.
Este viaje se enmarca dentro de las actividades complementarias del curso de Unión Europea “El derecho explicado para personas no juristas”, organizado por Extensión Universitaria de la UNED en Pontevedra. El programa formativo tiene como objetivo acercar el mundo del Derecho a personas sin formación jurídica previa, facilitando la comprensión de sus derechos y deberes y del funcionamiento del sistema normativo mediante un lenguaje accesible y una combinación de contenidos teóricos y prácticos.
El curso, que se desarrolló entre septiembre de 2025 y enero de 2026, contó con una carga lectiva de 30 horas y 1,5 créditos ECTS, e incluyó entre sus actividades complementarias visitas a instituciones como el Parlamento de Galicia y el Parlamento Europeo, reforzando así el aprendizaje práctico del alumnado.
Con iniciativas como esta, la UNED de Pontevedra refuerza su compromiso con una formación abierta, accesible y conectada con la realidad institucional europea, favoreciendo el aprendizaje experiencial y el acercamiento directo a los centros de decisión comunitarios.
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