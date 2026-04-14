Sanxenxo, con listas de espera en las guarderías de 1 a 3 años

El trámite de la conciliación familiar ya tiene nombres y apellidos en Sanxenxo. El Concello acaba de publicar las listas definitivas de admitidos de nuevo ingreso para las escuelas infantiles municipales, despejando la incógnita para decenas de hogares de cara al próximo curso. El documento, disponible tanto en el tablón de anuncios de la sede electrónica de Terra como en la web municipal, dibuja un escenario dispar según las edades. Mientras que los grupos de los más pequeños (de cero a un año) y de los mayores (de dos a tres) todavía conservan plazas libres, la alta demanda en la franja intermedia, de uno a dos años, ha obligado a habilitar listas de espera tanto en la escuela de O Revel como en las instalaciones de O Tombo.

Con la publicación de estas listas se cierra el proceso ordinario. A partir de este momento, la administración local solo aceptará nuevas solicitudes bajo circunstancias estrictamente justificadas. Las excepciones contemplan los nacimientos o adopciones formalizados tras el cierre del plazo, los cambios de residencia de la unidad familiar al municipio o aquellas situaciones laborales y sociales que vengan avaladas expresamente por los Servizos Sociais. Para las familias que ya tienen la plaza confirmada, el reloj comenzará a correr a mediados del próximo mes. La formalización de la matrícula deberá realizarse entre el 18 y el 29 de mayo, ambos inclusive. El Concello prioriza la tramitación telemática a través de la sede electrónica del organismo autónomo Terra de Sanxenxo —para lo que se requiere DNI electrónico o sistema Cl@ve—, aunque mantiene abierta la ventanilla del registro presencial en la casa consistorial para quienes opten por entregar los impresos tradicionales.

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El acceso a las aulas infantiles exigirá un cumplimiento estricto del calendario del Programa Galego de Vacinación, un requisito ineludible para formalizar el ingreso. En la vertiente económica, el sistema de cofinanciación articulado entre la administración local y la Consellería de Política Social de la Xunta garantiza que la atención educativa sea completamente gratuita para todas las familias, sin importar su nivel de ingresos. El servicio de comedor, por su parte, sí estará sujeto a un copago municipal calculado en base a la renta de cada usuario.