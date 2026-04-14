Labor estética
Retocan la nueva glorieta de la avenida de Ourense
Marín
La nueva rotonda de la avenida de Ourense en el municipio de Marín ganará altura y nuevos elementos de jardinería con unas obras de recrecido en piedra que la Brigada Municipal ejecuta a lo largo de esta semana. Las actuaciones buscan mejorar la imagen de este punto, incorporado recientemente con la humanización de la vía.
La reforma permitió además agilizar el tráfico, habilitar un nuevo cambio de sentido y ordenar mejor los cruces con las calles paralelas. Los trabajos de rehabilitación pretenden equiparar la glorieta a otras rotondas del municipio desde el punto de vista estético y funcional.
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