La restauración de la Carballeira de Caldas «estará lista antes de verano»

La Carballeira y el Xardín Botánico de Caldas de Reis estarán listos para lucir su mejor imagen antes del verano. Así lo aseguró este martes el teniente de alcalde y responsable de Cultura, Manuel Fariña, durante la visita de supervisión de los trabajos, en la que participó junto al alcalde, Jacobo Pérez, y al subdelegado del Gobierno, Abel Losada.

Según trasladó el edil, la mayor parte del plan de actuación ya está rematada o pendiente únicamente de su justificación administrativa. Las únicas intervenciones que se encuentran todavía en una fase inicial son la creación del nuevo centro de visitantes en el Auditorio y la puesta en marcha de la experiencia inmersiva, dos actuaciones que terminarán a finales de mayo.

La intervención se financia con fondos Next Generation de la Unión Europea canalizados a través del Ministerio de Industria y está dividida en varios epígrafes orientados a mejorar de forma integral este espacio emblemático de Caldas. El principal de ellos es el correspondiente a la restauración integral del Bien de Interés Cultural, una actuación que encara ya su recta final.

Fariña explicó que el Concello concedió a la empresa adjudicataria una ampliación del plazo de ejecución a causa del mal tiempo, ya que las lluvias obligaron a interrumpir durante numerosas jornadas los trabajos. Esa prórroga permitió además incorporar pequeñas actuaciones no previstas inicialmente, como la sustitución del cableado. La entrega definitiva de estas mejoras está fijada para el 30 de abril.

Además, ya está terminado y entregado el proyecto turístico que definirá una musealización potente para poner en valor el espacio natural. También está ejecutada la instalación de paneles fotovoltaicos, a falta únicamente de completar los trámites burocráticos de legalización de las conexiones, así como la instalación del ascensor que facilitará la accesibilidad en el futuro centro de visitantes.

De forma paralela, continúa la redacción del proyecto de publicidad, con el diseño de logotipos y lemas y la recopilación de recursos y materiales para divulgar el nuevo «Museo 24/7» mediante iniciativas de comunicación y acción social.

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Los trabajos del nuevo centro de visitantes y de la experiencia inmersiva exterior corren a cargo de Invelon Technologies. Para Fariña, la rehabilitación del Botánico y de la Carballeira supondrá «un antes y un después» para Caldas por su mejora y por su proyección turística durante los próximos años.