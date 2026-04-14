El PSOE propone crear aulas de estudio y de uso sociocultural en locales vacíos y edificios públicos de Pontevedra

Los socialistas de Pontevedra proponen una iniciativa para la creación de aulas de estudio y de salas de uso polivalente, esencialmente sociocultural, en locales comerciales que están vacíos en Pontevedra. La iniciativa, que el PSOE defenderá en el próximo pleno ordinario, le solicita al gobierno local que estudie los posibles inmuebles acomodados para albergar estas actividades, haciendo una catalogación de los mismos y estableciendo criterios de valoración de cara a su adquisición o alquiler.

La moción, presentada este martes en el marco de una comparecencia conjunta de los concejales Iván Puentes y Carmen Hermo, también solicita que se definan los modelos de salas a tener en cuenta para las futuras adquisiciones, estableciendo el número de puestos de estudio, los horarios de apertura, los tipos de servicios prestados, la vigilancia...

"Detectamos que existe una importante demanda por parte de diversos colectivos de la ciudad, en especial de estudiantes universitarios y no universitarios y de las muchas personas que están preparando oposiciones y otro tipo de pruebas que requieren de muchas horas de estudio y esfuerzo, y que al margen de las bibliotecas de la Universidad, que abren en horario extraordinario durante el período de exámenes (pero no en los fines de semana por ejemplo), carecen de espacios acomodados para poder estudiar", explicó Puentes.

Carmen Hermo indicó que entre las ideas concretas que barajan los socialistas, y a falta de que se realicen los estudios concretos, se incluyen un espacio enorme y céntrico, como el bajo de la antigua Bolera, que lleva muchos años vacío y que se encuentra en el entorno de San Francisco.

Reforma del antiguo edificio de Hacienda

Por otro lado, en relación a la reforma del antiguo edificio de Hacienda, anexo a San Francisco, Iván Puentes recordó que el grupo socialista "siempre les transmitimos tanto al Ministerio de Cultura como a la Delegación y a la Subdelegación del Gobierno nuestra intención de que el Archivo responda a lo que hoy representan a los archivos, es decir, que además de una zona en la que efectivamente se custodie y si tenga la disposición para préstamo la documentación histórica de la provincia, sea también un espacio cultural polivalente abierto al uso de la ciudadanía". "Siempre hablamos de un pequeño salón de actos que se pudiera emplear para eventos y de salas de usos polivalentes -añadió- y esto encajaría perfectamente con los usos propios del Archivo".

Noticias relacionadas

En todo caso, Puentes insistió en que "del que trata esta moción es de explorar vías en edificios públicos como este, pero también de bajos comerciales que estén vacíos en estos momentos y para los que los propietarios estén buscando salidas".