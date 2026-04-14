La Pontevedrada 2026: más de 1.300 inscritos y mucho corazón

La Pontevedrada 2026, la marcha solidaria por la donación de órganos y sangre, cierra hoy martes a las 22 horas el plazo de inscripción con más de 1.300 personas anotadas ya para realizar los 67 kilómetros entre la ciudad del Lérez y Compostela, a través del Camiño de Santiago. Un año más, contará con participantes tanto de la comarca de Pontevedra como de distintos puntos de Galicia, España e incluso otros países, muchos de ellos fieles año tras año con la causa.

Organizada por Asampo, Asociación de Amigos de la Pontevedrada, la XIV edición se realizará el sábado 25 de abril, con salida a las 20 horas desde la Avenida de Montero Ríos.

Francisco Pérez-Mirás Miguéns, presidente del colectivo, celebra la cifra de inscritos y recuerda que se acerca mucho al récord de 1.504 logrados en el año 2019.

«Estos últimos días la gente se animó muchísimo con las inscripciones. Solamente el pasado domingo tuvieron lugar unas 60 a través de la web, por no hablar de las de WhatsApp. Fue algo excepcional, ya que normalmente tienen lugar más repartidas», explica a FARO.

La Pontevedrada no sería posible sin la red de voluntariado con la que cuenta cada año. Una de las labores más especiales es la fabricación de los dorsales, con madera de avellano, sobre los que se graba el logo de la marcha: dos personas caminando. Además, los primeros inscritos (hasta el 31 de marzo) se llevan de recuerdo dorsales personalizados con sus propios nombres. Esta labor la está haciendo el propio Fran Pérez-Mirás, «dedicando muchísimas horas al día, ya que no me da el tiempo para todo». De hecho, la pasada Semana Santa dedicó todos los días a ello: lijar, grabar y sellar cada uno de los pequeños círculos.

Grabación de un dorsal. / FdV

Aportación de diez euros

La organización de la Pontevedrada genera una serie de gastos que es necesario cubrir por parte de la asociación, por este motivo se solicita una aportación solidaria de 10 euros por inscripción.

La marcha nació del impulso de un grupo de donantes, cuyo principal objetivo es concienciar a la población sobre la importancia que tiene para todos la donación altruista de sangre, órganos y tejidos. Es una caminata nocturna e ininterrumpida a pie, de 67 kilómetros, a través del Camiño de Santiago Portugués, desde el centro de Pontevedra hasta la Plaza del Obradoiro de Compostela.

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Cada año se vive intensamente esta jornada, ya que participan personas de diferentes puntos de la geografía que quieren hacer visibles también sus propias historias de superación, en las que la lucha por la vida es la protagonista absoluta. De este modo, es habitual conocer casos de personas trasplantadas, donantes de órganos y sus familiares que se esfuerzan en completar ese trayecto entre las dos ciudades gallegas, o al menos parte de él. Todo por la más maravillosa de las causas: la donación de vida.