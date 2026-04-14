Pontevedra reúne la innovación teatral y musical en su primera Bienal de Artes Vivas

El convento de Santa Clara se prepara para cambiar el silencio secular de sus muros por el movimiento y la experimentación escénica. El próximo 2 de julio, el cenobio pontevedrés abrirá sus puertas para convertirse en sede principal de la primera Bienal de Artes Vivas, una ambiciosa iniciativa impulsada por la Deputación de Pontevedra bajo el título “Nas marxes”. Serán once días consagrados a la vanguardia artística, con un pistoletazo de salida que recaerá en las manos, la voz y el cuerpo de la coreógrafa Blanca Tolsá y del proyecto musical gallego Clo Plas.

Bajo el comisariado de Iñaki Martínez Antelo, esta jornada inaugural marcará el tono de una cita diseñada para sacudir la percepción del espectador y acercarlo a la creación escénica más innovadora. La creadora valenciana Blanca Tolsá desembarcará en el recinto con “Microdesfase”, un trabajo de investigación donde la danza disecciona la relación física entre el sonido y el movimiento. Jugando deliberadamente con la asincronía, Tolsá busca arrastrar al público hacia un espacio perceptivo disonante e ilusorio.

La réplica la pondrá Clo Plas, la alianza creativa de Xiana Arias y Berio Molina centrada en explorar la oralidad y la complicidad de los gestos, tics o fonemas compartidos. Su propuesta para la apertura, el concierto-acción “Clo Pau Plas Pedra”, sumará sobre el escenario la electrónica, los samplers y el cacharreo de Javi Álvarez junto a la intervención de Diego Vites, encargado de activar el espacio con “Xs Placudx”, una particular reinterpretación de los tradicionales cabezudos gallegos.

Hasta el 12 de julio, el cartel desgranará un total de veintidós espectáculos que transitan sin complejos por las fronteras de la danza, la performance, la poesía, el teatro y el circo. Entre los nombres confirmados destacan figuras de peso en el circuito internacional, como el coreógrafo francés Jérôme Bel. Considerado un referente de la no-danza, su recorrido vital y escénico será representado en formato de conferencia performática por la actriz gallega María Roja.

Maria Roja repasará en una conferencia escénica la trayectoria de Jérôme Bel. / Miguel Vidal

También pisará el convento el director y dramaturgo argentino Martín Flores Cárdenas, que estrena presencia en Galicia avalado por textos traducidos y representados a ambos lados del Atlántico. A ellos se suma la catalana Laia Estruch, una artista a caballo entre el cuerpo y la escultura sonora que llega a la ciudad del Lérez tras haber ocupado espacios de la talla del Museo Reina Sofía.

Hasta el 12 de julio, el cartel desgranará espectáculos que transitan sin complejos por las fronteras de la danza, la performance, la poesía, el teatro y el circo

La nómina de creadores que darán forma a las márgenes de esta primera edición se nutre de apuestas que desafían las etiquetas convencionales. El público podrá adentrarse en las coreografías de Ángela Millano, repensar los límites físicos y conceptuales del escenario con Lara Brown o dejarse atravesar por el quejío electrónico de Isabel do Diego, el alter ego del músico andaluz Juan Diego Calzada. El anclaje con el territorio continuará fluyendo a través de Vacaburra, el sólido proyecto de danza contemporánea en el que convergen las trayectorias de las galegas Andrea Quintana y Gena Baamonde.

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Un desembarco masivo de creadores cuyas fechas exactas de actuación y horarios se desgranarán en las próximas semanas, cuando la Diputación haga público el calendario definitivo de un certamen que promete alterar el pulso cultural del verano pontevedrés.