Pontevedra prevé iniciar en mayo la recogida de residuos puerta a puerta

El Concello de Pontevedra sigue avanzando en la implantación del nuevo servicio de recogida de residuos, con especial atención al sistema puerta a puerta para la actividad comercial y hostelera. Así lo explicó el concelleiro encargado del área, Xaquín Moreda, que detalló que el nuevo modelo arrancará primero en la Zona Monumental y posteriormente se extenderá al área urbana circundante.

Según los datos facilitados, el operativo afectará a 298 locales de la zona monumental y a otros 1.013 establecimientos situados en la zona urbana y perimetral del centro histórico. El sistema está pensado para responder a las necesidades del comercio, la hostelería y, en general, de todo el sector terciario.

La recogida selectiva puerta a puerta comenzará en la zona monumental e incluirá las cinco fracciones: cartón, vidrio, envases, orgánico y restos. El servicio se prestará inicialmente todos los días a partir de las 20.30 horas, aunque el Concello prevé realizar ajustes en función del funcionamiento real de la ruta.

Moreda explicó además que, una vez superado un periodo de adaptación para la actividad comercial, se retirarán los contenedores de la Zona Monumental. En su lugar se implantarán las denominadas “islas emergentes”, destinadas al uso vecinal y con funcionamiento limitado a determinadas franjas horarias, todavía en estudio. La previsión municipal es que este sistema pueda estar operativo antes del verano.

El Concello prevé iniciar esta nueva fase “en unos 15 días” y, tras un periodo de prueba de entre dos y tres semanas, proceder a la retirada de los contenedores en el casco histórico. Paralelamente, se llevará a cabo una campaña informativa mediante reparto de material y buzoneo para explicar el nuevo modelo a todos los afectados, al tratarse de un cambio “radical” en el sistema de recogida.

En la zona circundante al centro histórico, donde no se aplicará exactamente el mismo modelo que en la Zona Monumental, la recogida puerta a puerta comercial se limitará a tres fracciones: orgánico, envases y cartón.

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Para hacer posible este despliegue, el servicio contará con vehículos de menor tamaño, con un vehículo específico para cada fracción. Xaquín Moreda recordó además que la recogida de cartón ya se está realizando actualmente con este sistema.