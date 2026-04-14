Poio enseña a los escolares a rescatar el bosque autóctono

Antes de que el eucalipto devorara el horizonte, las Rías Baixas respiraban bajo la sombra del carballo y el castaño. Para rescatar la memoria de ese ecosistema original, el Concello de Poio traslada el programa «Bosque Atlántico» a los pupitres. Guiados por el educador Marcos Guiadanes, los alumnos de centros como Viñas, Chancelas o Lourido aprenden a ponerle nombre y textura a 25 especies autóctonas. El objetivo es plantar una semilla de conciencia en los más jóvenes para desatar un «efecto dominó» vecinal que acabe recuperando el legendario esqueleto verde gallego.